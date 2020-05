Premier League, domani ripartono gli allenamenti collettivi

La Premier League riaccende i motori, domani infatti sarà il giorno della ripresa degli allenamenti collettivi. Ecco il comunicato: “Oggi la Premier League ha votato all’unanimità per tornare agli allenamenti con piccoli gruppi da domani pomeriggio, il primo passo verso il riavvio del campionato, quando sarà sicuro farlo. Il primo passo del protocollo ‘Return to Training’ consente alle squadre di allenarsi mantenendo le distanze sociali. L’allenamento di contatto non è ancora consentito. Questa prima fase è stata concordata in consultazione con giocatori, dirigenti, medici di club della Premier League, esperti indipendenti e governo. I rigorosi protocolli medici di altissimo livello assicureranno che tutti tornino ad allenarsi nell’ambiente più sicuro possibile. La salute e il benessere di tutti i partecipanti è la priorità della Premier League e il ritorno sicuro all’allenamento è un processo graduale. La consultazione completa continuerà ora con giocatori, manager, club, PFA e LMA man mano che vengono sviluppati protocolli per gli allenamenti con contatto completo”.