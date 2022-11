Roma Calcio, sfogo Mourinho: ecco con chi ce l’aveva e perché / News

La tifoseria romanista si è divisa in due. Era davvero necessario fare una sceneggiata del genere davanti alle telecamere e distruggere lo spogliatoio in un momento così delicato? Ci sono tifosi della Roma che dicono di si e altri che dicono di no. Ma arriviamo al dunque.

Mourinho non ha fatto nome e cognome del "colpevole" ma al 99% si tratta di Rick Karsdorp. Allo Special One non è piaciuto l'atteggiamento con cui l'olandese è sceso in campo e non si è fatto problemi a sfogarsi in diretta davanti a tutti. Ma c'è di più <<<