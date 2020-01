Serie A, continua la ventunesima giornata. In campo SPAL e Bologna

La Serie A è tornata ieri in campo, il Milan ha trionfato ai danni del Brescia grazie alla rete di Ante Rebic. Il croato ha trovato la terza rete nelle ultime due partita. Prima di realizzare una doppietta proprio all’Udinese, l’ex Eintracht Francoforte non si era ancora sbloccato. La vittoria dei rossoneri condanna ancor di più la squadra di Corini, attualmente penultima in classifica. In questo momento è scesa in campo anche la SPAL. Mister Semplici affronta il Bologna per continuare verso l’obiettivo salvezza. Più tardi anche Fiorentina-Genoa (18:00) e Torino Atalanta (20:45). L’Udinese tornerà di nuovo sul manto erboso domani alle 15:00. La compagine guidata da Gotti sarà ospite del Parma allo Stadio Ennio Tardini. Una vittoria significherebbe accorciare sugli emiliani e sul Milan, l’Europa League potrebbe non essere del tutto un miraggio.

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. All. Semplici

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Paz, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Santander. All. Mihajlovic