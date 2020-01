Barba in Italia per cercare squadra: solo voci sull’Udinese

Il difensore italiano del Real Valladolid Fede Barba, in prestito dal Chievo de Verona fino a giugno 2020 ha avuto il permesso del club per recarsi in Italia in cerca di nuova sistemazione: il giocatore è stato nel Belpaese per 10 giorni e per ora e non ha trovato una squadra. nei giorni scorsi si è vociferato anche dell’Udinese, ma come spesso accade in questa fase di mercato molte voci sono sparse dai procuratori che devono sistemare i propri assistiti. Barba è stato accostato anche al Benevento in Serie B, ma la destinazione non sembra convincere il giocatore che ora punta alla Grecia, con l’AEK Atene che si starebbe rifacendo sotto.