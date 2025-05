Mercato Torino – Cairo formula il piano per l’attacco: i nomi

Oltre a un attaccante centrale, è necessario un giocatore di fascia. Si aggiunge un’altra scelta prioritaria per Francesco Pio Esposito nel reparto offensivo: Jonathan Ikoné , un obiettivo già monitorato a gennaio. Si parla di una necessità di rinnovare l’attacco in diversi ruoli.

vendite e patenze

Attualmente, questo giocatore rappresenta una delle prime preferenze per Vagnati, considerando anche il budget “ovviamente” sconosciuto di cui potrà disporre. E, come spesso accade, tutto sarà influenzato innanzitutto dalle partenze e dalle vendite: Cairo mira a nuove plusvalenze, partendo dalla cessione più che probabile di Ricci e, con potenziale, di Milinkovic Savic. In sostituzione di quest’ultimo, come già riportato nei giorni scorsi, Vagnati sarebbe interessato a inserire Caprile, di proprietà del Napoli e attualmente in prestito al Cagliari, che ha un diritto di riscatto fissato a 8 milioni.