Mercato Cagliari – Due attaccanti in pole! Il piano di Giulini e Angelozzi

La dirigenza cagliaritana sta sondando il terreno per quanto riguarda il settore d'attacco in vista di una prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 4 luglio 2025 (modifica il 4 luglio 2025 | 19:42)

Piccoli, Ambrosino e Esposito — Attualmente, l’unico nome rilevante in avanti sembra essere Roberto Piccoli, ma è evidente che le sue prestazioni da sole potrebbero non bastare per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla società sarda. Per questo motivo, Angelozzi e il suo team hanno già iniziato a muoversi nel mercato, esplorando la possibilità di ingaggiare due giovani talenti del calcio italiano, entrambi considerati tra i più promettenti della loro generazione. Si tratta di Giuseppe Ambrosino, nato nel 2003 e di proprietà del Napoli, e Salvatore Esposito, del 2002 e attualmente parte dell’Inter. Entrambi i profili corrispondono agli standard di giovane età, potenziale e prospettiva che il Cagliari sta cercando per costruire una squadra robusta e orientata al futuro.

Le concorrenze — Tuttavia, l’interesse del Cagliari per Ambrosino ed Esposito non è passato inosservato e il club sardo dovrà affrontare una forte concorrenza per garantirsi i servizi dei due attaccanti. Per quanto riguarda Giuseppe Ambrosino, la Cremonese ha già mostrato un forte interesse, rendendo la trattativa più complicata per il Cagliari. La squadra lombarda, anch'essa in cerca di giovani promesse per rafforzare il proprio attacco, potrebbe costituire un significativo ostacolo per i piani del club sardo.

Ancora più agguerrita si prospetta la lotta per Salvatore Esposito. Il giovane attaccante dell'Inter ha catturato l'attenzione di due squadre di Serie A molto rispettate e con ambizioni elevate: la Fiorentina e il Parma. La presenza di queste due concorrenti di elevato profilo rende il tentativo di acquisire Esposito particolarmente complesso per il Cagliari. Sia la Fiorentina che il Parma sono riconosciute per la loro abilità nel reclutare e valorizzare giovani talenti, e la loro partecipazione complica notevolmente i piani del direttore sportivo Angelozzi.