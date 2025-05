Mercato Cagliari – Ritorno di fiamma per un estremo difensore? Il punto

Il reparto della porta sarda è in continua evoluzione: la dirigenza valuta un possibile ritorno di un ex per una prossima stagione

Lorenzo Focolari Redattore 19 maggio 2025 (modifica il 19 maggio 2025 | 18:14)

Cragno — Alessio Cragno non è riuscito a evitare la sua terza retrocessione negli ultimi quattro anni, dopo quelle subite con i rossoblù e con il Sassuolo. L'ex portiere del Cagliari ha vissuto una vera e propria disfatta sportiva indossando la maglia della Sampdoria. Riguardo al suo futuro sembra che sia già segnato dopo la caduta in Serie C.

Il futuro — Infatti, il suo contratto presenta un salario troppo elevato per il terzo livello del calcio italiano, il che lo costringerà a lasciare la Liguria. Con ogni probabilità Cragno sarà in grado di cercare una nuova squadra: dovrebbe poter andare via a costo zero dai blucerchiati.

Il ritorno — Il futuro di Cragno è ancora molto incerto per essere stabilito ma le opzioni per un ritorno nell'isola sarda ci sono. Rimarrà da vedere quale sarà il prossimo passo per l'estremo difensore classe 94′ di Fiesole. Le ultime notizie di mercato:Nuovo riscatto in vista? La situazione attuale <<<