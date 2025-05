Mercato Cagliari – I riscatti della stagione: il piano di Giulini

Alcuni club della Premier League sono interessati e pronti a fare un'offerta oltre i 20 milioni di euro , che potrebbe mettere in difficoltà il presidente Tommaso Giulini . La situazione per Gianluca Gaetano è differente , poiché si sono attivate le condizioni per l’obbligo del riscatto e quindi i rossoblù dovranno versare 6 milioni al Napoli . Inoltre, bisogna esaminare il caso di Simone Scuffet , arrivato in Campania in prestito secco, ma che potrebbe essere parte di una futura trattativa.

Florinel Coman

Un altro calciatore il cui futuro è incerto per via del riscatto è Florinel Coman. Arrivato a gennaio in prestito secco dall'Al-Gharafa e che, in caso di promozione in Serie A, si cercherà di mantenere in Sardegna. Il mercato dei riscatti sarà probabilmente sostenuto da una vendita, poiché le possibili uscite di Hatzidiakos (Copenaghen) e Wieteska (Paok) non basterebbero a coprire le spese. Pertanto, se non si dovesse realizzare una plusvalenza immediata con Caprile, situazione non desiderata dai tifosi, il nome che si fa più strada è quello di Razvan Marin, impiegato sempre meno e con il contratto che scade nel 2026.