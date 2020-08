Mercato Serie A, la Roma punta un ex Udinese per la porta

Mercato Serie A – Roma su Meret

La Roma cambia volto: la società capitolina, infatti, sta per cambiare proprietà, passando dalle mani di James Pallotta a quelle della famiglia Friedkin. La rivoluzione giallorossa, tuttavia, non riguarderà solo i piani dirigenziali, ma coinvolgerà anche il rettangolo verde, con alcuni giocatori che verranno ceduti o sostituiti.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la Roma vorrebbe cambiare anche il proprio portiere, non convinta da quanto fatto da Pau Lopez alla sua prima stagione italiana. Per questo, il club allenato da Fonseca avrebbe messo nel mirino un ex giocatore dell’Udinese attualmente al Napoli, il portiere Alex Meret: i giallorossi, infatti, avrebbero in mente di offrire ai partenopei uno scambio tra Pau Lopez e il giovane giocatore friulano. Quest’ultimo, nella passata stagione ha un po’ sofferto il dualismo con David Ospina e la Roma potrebbe essere un’occasione per giocare regolarmente da titolare. Per ora è solamente una suggestione, ma i contatti tra le due società potrebbero avviarsi nei prossimi giorni.