Mercato Torino – Rebus per la porta: scambio in vista con De Laurentis?

La dirigenza granata sta valutando un possibile scambio nel reparto della porta: Cairo potrebbe concretizzare un affare

Lorenzo Focolari Redattore 16 maggio 2025 (modifica il 16 maggio 2025 | 18:32)

Mercato attuale — Le pianificazioni per il calciomercato del Torino in vista della prossima stagione sono già avviate: i granata partono da una base piuttosto solida, attualmente occupando l'undicesima posizione in classifica con 44 punti. Tuttavia, è impossibile ignorare le proteste dei tifosi nei confronti della società, che hanno portato il rapporto tra la piazza e Urbano Cairo a livelli molto bassi.

Scambio in vista? — A parte questo aspetto, che può influenzare la situazione, si comincia a pensare alla squadra nella prossima stagione: Paolo Vanoli sarà probabilmente confermato, il che rappresenta già un ottimo punto di partenza. Una delle prime indicazioni proviene dalla porta: come già anticipato, Vanja Milinkovic-Savic potrebbe essere in uscita, dato che il Napoli sembra interessato a lui. Pertanto, il Torino potrebbe essere coinvolto in uno scambio: uno dei portieri che suscita maggior interesse è Elia Caprile, il quale a gennaio è passato al Cagliari, ma appartiene ancora al club partenopeo.

Le dinamiche — Caprile ha avuto un ottimo rendimento durante la stagione e, per questo motivo, i sardi stanno contemplando il suo riscatto; anche il Milan ha messo gli occhi su di lui. Se ciò non dovesse concretizzarsi, Caprile potrebbe diventare una pedina utile per facilitare il trasferimento di Milinkovic-Savic al Napoli. Uno scambio di calciomercato relativamente semplice che potrebbe soddisfare tutte le parti coinvolte. Comunque, la società granata sta già esaminando altre opzioni per quanto riguarda il ruolo di portiere.