Calciomercato Roma / Notizia pesante: “Ecco cosa vuole fare Conte”

Conte al Milan? Vuole due giocatori della Roma

L'avventura di Stefano Pioli al Milan potrebbe essere giunta all'ultimo capitolo. La stagione del Diavolo fin qui è stata particolarmente deludente e al netto di incredibili ribaltamenti di fronte a giugno l'allenatore italiano dirà addio. Chi arriverà al suo posto? Uno dei principali nomi è quello di Antonio Conte, individuato come l'uomo giusto per risolvere i problemi della squadra. Il tecnico italiano ha però già fatto due richieste precise per il mercato: tra i nomi seguiti ci sono anche due giocatori della Roma. Il primo è Bryan Cristante, centrocampista che per caratteristiche si sposerebbe alla perfezione al gioco di Conte. Il secondo è invece Romelu Lukaku, da sempre un pupillo del tecnico italiano. Con Conte all'Inter Romelu era diventato una macchina da gol infermabile e per questo il possibile nuovo allenatore del Milan lo vorrebbe con sé, pronto a guidare l'attacco rossonero. E la Roma? Big Rom è in giallorosso in prestito secco e la società non potrebbe fare nulla per trattenenerlo. Detto ciò, sempre parlando di Roma, massima attenzione: ecco chi arriverà sulla panchina giallorossa se De Rossi non dovesse essere confermato<<<