Tuttosport: Ahi Torino! Su Fofana c’è il West Ham

Il punto sul mercato del Torino sulle pagine di Tuttosport che spiega così la situazione di Fofana: In questo momento non risulta che Cairo sia disposto a investire una cifra che va dai 15 ai 18 milioni, per la mezzala ivoriana. Che però può entrare in uno scambio di cartellini con Meité. Sempre che, come si diceva in precedenza, nelle prossime ore dalla Premier League, precisamente dal West Ham, non arrivi sulla scrivania di Pierpaolo Marino, stratega del mercato friulano, l’offerta giusta. In tal modo Fofana saluterebbe l’Italia, e il Toro un obiettivo di lungo corso: insomma, esiste anche una strada che porta a qualche altra uscita, dal club granata, ma a nessuna entrata. E tra chi sarà ceduto va poi inserito Parigini al Genoa: in una operazione che porterà alla Primavera granata il centrocampista Steve Eyango e il centravanti, già passato dal Torino, Flavio Bianchi.