Tuttosport: Ljajic, Udinese e Verona interessate

Il mercato dell’Udinese su tuttosport è legato al nome di Ljajic: “il caratterino non è dei più semplici da gestire e questo non è un mistero per gli allenatori italiani. Però le qualità in campo, anche se a volte solo a fiammate, sono indiscutibili quanto abbaglianti: Adem Ljajic resta nella lista della spesa di diversi club di Serie A e lui strizza l’occhio, desideroso di dare una svolta, l’ennesima, alla propria carriera tornando in un campionato in cui è stato a tratti croce, ma anche delizia. Il serbo vorrebbe trovare il modo, da quello che si dice e si scrive in Turchia, di lasciare il Besiktas, al tempo stesso Udinese e Verona, le principali candidate per abbracciare il fantasista, devono trovare la formula giusta per riportare in Serie A un talento puro che ha raccolto meno di quanto avrebbe potuto. L’idea è un prestito con diritto di riscatto, ma il Besiktas lo aveva pagato 8 milioni (prelevandolo dal Torino) e preferirebbe una cessione a titolo definitivo per il calciatore che ha il contratto in scadenza nel 2022″.