Tuttosport: Okaka e Fofana sempre più nel mirino del Torino

Il Torino vuole fortemente sia Okaka sia Fofana, anche se come abbiamo già riportato ancora offerte ufficiali non sono arrivate in Piazzale Argentina ai Pozzo, che per entrambi chiedono circa 30 milioni. Un affare non certo facile, comunque Tuttosport sottolinea che “sempre in settimana è stato programmato un incontro con l’Udinese. Ai granata piacciono due giocatori: Okaka e Fofana. Sull’attaccante si aspetta di dare via Zaza prima di affondare il discorso mentre per il centrocampista ivoriano potrebbero già esserci subito le disponibilità economiche grazie alla cessione di Bonifazi: Fofana, come detto prima, non è un regista ma porterebbe un pò di sprint ad un reparto che sino ad oggi si è dimostrato troppo molle. Il giocatore è uno dall’accelerazione devastante, sa catturare palloni che trasforma in rilanci velocissimi. Giocatore che servirebbe come il pane”.