Tuttosport: Torino, obiettivo primario Okaka

Secondo Tuttosport ci sarebbe un’accelerata da parte del Torino su Okaka e Fofana. Secondo il quotidiano piemontese, infatti, “il Toro, a questo punto, ha in testa un obiettivo prioritario: Stefano Okaka, 30 anni, attaccante dell’Udinese. Mazzarri lo ha avuto per una stagione al Watford e vede in lui la spalla ideale per Belotti. Prima di affondare il discorso, però, bisogna cedere Zaza, elemento che nonostante un’altra stagione di alti e bassi ha diverse richieste. Lo vorrebbe il Sassuolo che ha proposto uno scambio con Duncan ma su di lui potrebbe tornare forte la Fiorentina se in breve non riuscirà a chiudere per Cutrone. E poi c’è sempre l’offerta di dieci milioni da parte dei turchi del Besiktas, la stessa società che proprio dal Toro acquistò Ljiajic. Okaka è il giocatore che Mazzarri ha chiesto a Cairo e Bava, ma accoglierebbe a braccia aperte anche un centrocampista. Per esempio Badelj della Fiorentina, in prestito dalla Lazio, che in viola non è ancora riuscito ad emergere come potrebbero garantirgli le sue qualità di uomo d’ordine (che peraltro scarseggiano in casa granata). Bisognerà vedere che cosa ha in testa per lui Iachini. Il croato, 30 anni, è il regista di cui avrebbe tanto bisogno il Toro. E poi intrigano altri due centrocampisti: Fofana dell’Udinese e Duncan del Sassuolo. Il primo è più esplosivo, capace di rilanciare l’azione in maniera veloce, mentre il secondo è più tosto e, quindi, difensivo. Entrambi piacciono a Mazzarri”.