Tuttosport: Torino, Okaka, Torregrossa o Barrow

Il Torino continua a guardare a Okaka. Lo riporta ancora Tuttosport spiegando che “con il Besiktas e il Sassuolo su Zaza (e pure la Fiorentina, con il granata considerato quale possibile alternativa a Cutrone, senza dimenticare l’Espanyol), ecco che Bava si è mosso per accelerare nella ricerca di un giocatore più utile in attacco per il gioco di Mazzarri e più aderente alla causa granata. Di qui una serie di mosse, seguendo piste diverse: vari ami gettati in modo mirato nel mare del mercato. Su queste colonne, ieri, si dava conto dei sondaggi con l’Udinese per Okaka, già allenato da Mazzarri nel Watford e ancora stimato dal tecnico. Il Torino e l’Udinese torneranno a parlarsi, sul piatto anche altri giocatori: da Parigini ed Edera, valutati dai friulani, alla mezzala Fofana e appunto Okaka. Vanno però raccontati anche i tentativi per aprire una trattativa col Brescia: dialoghi in corso per arrivare a Torregrossa, anche lui (come Okaka) utilizzato solo parzialmente in questi primi 4 mesi di campionato, complice anche un infortunio. Ma Bava sta cercando di riaprire pure un dialogo già coltivato a fine agosto, quando provò a ingaggiare Barrow(giovane attaccante di qualità, a Bergamo limitato dalla grande concorrenza), mettendo sul piatto Edera (l’idea era di uno scambio di prestiti: ma l’Atalanta disse no)”.