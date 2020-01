Udinese, Samir nel mirino della Fiorentina

Il mercato dell’Udinese sarà soprattutto in uscita, come spiegato. Il nome nuovo in partenza è quello di Samir che sta trovando meno spazio con Gotti. Il brasiliano sarebbe nel mirino della Fiorentina secondo la Gazzetta: “In difesa dura arrivare a Bonifazi: il nome nuovo è Samir dell’Udinese. Il brasiliano piace, è mancino, e può fare anche il terzino. Due i problemi. Il recente infortunio e il costo (alto) del cartellino. Problematiche di prezzo anche per l’obiettivo di centrocampo, con il Sassuolo che continua a far muro su Duncan. Davanti Pedro è in partenza. Cutrone (in pole) e Petagna obiettivi reali,”