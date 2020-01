Zaza tentato dalla Cina, il Toro punta a Okaka e Fofana

Il Torino vivrà un mese di gennaio caldo, almeno sul mercato. Soprattutto la situazione di simone Zaza tiene in apprensione i tifosi granata. L’attaccante, ventinove anni, il 25 giugno, sta pensando che potrebbe essere il momento giusto per tentare un’avventura dall’altra parte del mondo, in Cina dove lo coprirebbero di milioni anche se il colosso orientale ultimamente ha imposto ai club un tetto agli ingaggi per non destare ulteriori proteste che da Honk Kong potrebbero allargarsi a macchia d’olio se la forbice tra ricchezza e povertà dovesse allargarsi. Altri discorsi, ma i calciatori stranieri fanno parte di questo scacchiere per questo oggi Zaza non sa che fare bene. Di certo il Toro di quest’anno non gli garantisce una visibilità “europea”, troppo discontinua la squadra di Mazzarri. Dalla Cina arriva l’offerta economica sull’ingaggio che pare sarà lusinghiera ed è di quelle che possono risultare convincenti.

Nel caso di un addio il Torino parlerebbe subito con Pozzo per Okaka: è lui l’attaccante che Mazzarri vuole nel caso Zaza dicesse addio. Un affare che si potrebbe sdoppiare visto che i granata puntano da tempo anche Fofana (operazione questa decisamente più facile).