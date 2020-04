Serie A, Spadafora: “Per la ripresa il sentiero è sempre più stretto”

Il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora ha parlato della possibilità di ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di La7 nella trasmissione “Omnibus“: “Vedo il sentiero per la ripresa del campionato sempre più stretto.

Protocollo FIGC: “Il comitato tecnico scientifico ha detto alla Federcalcio che il protocollo per la ripresa non era sufficiente. Fra oggi e domattina ci saranno delle audizioni e si capirà qualcosa in più. Io ho sempre detto che la ripresa degli allenamenti non è sinonimo di ripresa del campionato, ma sarebbe comunque importante. Qualcuno dice che non vuole incertezza, ma l’alternativa è fare come la Francia e fermare tutto. Se fossi un presidente di Serie A, mi preparerei per riprendere in sicurezza il prossimo campionato. Le decisioni che stanno prendendo gli altri paesi, fra cui la Francia, potrebbe in un certo modo indirizzare anche la linea in Italia e più in generale in Europa“.

Il parere della Lega

“Comincio a credere che nei prossimi giorni, visto che ci sarà una riunione di Lega, possa esserci una sorpresa e magari la maggior parte dei presidenti di A ci chiederanno di sospendere il campionato definitivamente“.

Impatto economico

“E’ vero che il calcio paga tasse per sostenere le altre discipline, quindi sarei un folle a demonizzarlo. Ma servono passi avanti: io non posso dire oggi se fra un mese e mezzo potrà riprendere il campionato.

In Inghilterra non si sono ancora fermati, ma stanno pensando a piani B. Per esempio con le partite in chiaro, cosa che avevo provato a fare qua. Se si riparte, saremo disposti a pensare a questo aspetto? Io voglio aiutare le società, ma tutto deve avvenire in sicurezza“.

Termine ultimo per la ripresa

“Entro questa settimana il comitato ci dirà se il protocollo federale è attuabile o meno. Entro tre giorni al massimo potremo dire alla Serie A se potrà ripartire con gli allenamenti il 18 maggio. Pensare al 15 giugno e all’eventuale ripartenza, però, è impossibile“.

Allenamenti

“Aspettiamo le valutazioni del comitato tecnico scientifico sul protocollo, non ho alcun pregiudizio sulle sedute nei centri sportivi. Sarà presa una decisione per il bene di tutti. Però è un po’ difficile fare un allenamento singolo, non credo che si allenerebbero uno da un lato e uno dall’altro“.