Calciomercato Fiorentina – 4 nomi per il pacchetto difensivo: il punto

Il terzo nome, come ben sarete, è proprio quello di Boubakar Kouyaté. Il difensore centrale del Metz sta facendo parlare molto bene di sé. Le ultime indiscrezioni rivelano che il suo arrivo in Italia non sarebbe poi tanto fantascienza. Il maliano ha 24 anni e anche lui ha un valore di mercato di circa 6 milioni di euro. Passare dalla Ligue 1 alla Serie A non è proprio la stessa cosa ma la Fiorentina sembrerebbe pronta a dargli una chance. Seguiranno aggiornamenti. Intanto ecco chi è l'ultimo nome della nostra raffica ad esser stato accostato alla Viola.