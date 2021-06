Mercato Fiorentina – 4 nuovi nomi per rinforzare l’attacco

Riccardo Orsolini non è più una sorpresa del nostro campionato. Ha giocato l'ennesima buona stagione trascinando il suo Bologna ad una salvezza facile facile. Il suo cartellino viene valutato circa 15 milioni di euro. Mihajlović lo terrebbe volentieri ma alla giusta cifra, è difficile che la società rossoblu non possa pensare di poterlo cedere. Il giocatore piacerebbe e non poco a Pradé. Qualora però anche questo colpo non dovesse essere portato a segno, ecco pronto il nome dell'ultimo attaccante finito nel mirino della Fiorentina.