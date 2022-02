Serie A – Addio all’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini

Si è spento l'ex presidente del Palermo e del Venezia Maurizio Zamparini. Uno dei volti più importanti del calcio dell'ultimo ventennio

L'inizio della sua carriera da presidente è stata tutt'altro che facile. Il primo club di cui è stato presidente è il Pordenone che militava nella C2. Solo dopo qualche anno, l'imprenditore è riuscito ad acquisire il pacchetto di maggioranza del Venezia . Siamo nel 1987, quando la squadra viene iscritta sempre al campionato di C2 e in soli quattro anni riesce a tornare in B, fino all'approdo nella massima serie del calcio italiano in una decina di anni, grazie sia alle sue gesta da presidente, ma anche a quelle di un giovanissimo Walter Novellino. Poi il passaggio al Palermo.

Nell'estate del 2002 avviene il cambio definitivo, il patron Zamparini lascia il Venezia e acquista il Palermo. Il processo di crescita del team rosanero subisce un'impennata clamorosa. In qualche stagione si passa da una squadra che lottava per la promozione nella Serie A, fino alla prime esperienze europee. Il primo mister fautore dell'impresa è stato un volto noto in quel di Udine, stiamo parlando di Francesco Guidolin. Nel 2005 arriva dopo trent'anni la qualificazione in una coppa europea, ma il punto più alto raggiunto dal team rosanero resterà sempre la finale di Coppa Italia del 2011, quando a Roma solo i neroazzurri campioni di tutto riuscirono a fermare i rosanero. Vogliamo ricordare Zamparini per quanto di buono fatto in questi anni nel mondo del calcio. Ci lascia un presidente che è riuscito a rendere grandi, club di seconda fascia. Un uomo che di calcio, sicuramente, se ne intendeva.