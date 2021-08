Mercato Fiorentina – L’addio che fa paura. Ecco tutto ciò che sappiamo

La stagione della viola è iniziata al meglio sul campo, con un secco 4-0 rifilato in Coppa Italia al mansueto Cosenza, ancora in fase di costruzione, ma non sembra essere la stessa cosa per quanto riguarda il mercato. La società guidata dalla presidenza italo americana, al momento rischia di perdere in un solo mercato, tre dei prezzi pregiati della sua rosa. Stiamo parlando di Milenkovic, che sembra essere vicinissimo al West Ham e se dovesse naufragare la trattativa comunque non ha intenzione di rinnovare. Vlahovic, giocatore che proprio oggi ha recapitato un'offerta da 70 milioni al presidente Commisso e il terzo è una vera e propria bandiera del club. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando. Lui vorrebbe rinnovare il prima possibile <<<