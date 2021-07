Calciomercato Fiorentina – Gli ultimi aggiornamenti su Simy e Messias

Oggi è stato ufficialmente dato il via al calciomercato. La sessione estiva di mercato si chiuderà il 31 agosto. La Fiorentina oggi ha salutato 3 calciatori che in un modo o nell'altro hanno avuto un peso nella storia del club. Stiamo parlando di Ribery, di Borja Valero e di Martin Caceres. Ad essere particolarmente importante è stato il mancato rinnovo di Ribery. Il francese guadagnava 4 milionil'anno. Adesso la Fiorentina potrà usufruire di questo tesoretto sul mercato. Simy e Messias sono i due nomi di cui si parla di più. Ecco il piano per arrivare ad entrambi. Cominciamo dal nigeriano.