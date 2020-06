Agnelli-Lotito: “I titoli vanno assegnati sul campo. Porteremo la linea della Lega in consiglio federale”

Claudio Lotito e Andrea Agnelli, presidenti di Lazio e Juventus le due squadre che si stanno contendendo lo scudetto per una volta sono d’accordo. Nell’assemblea di Lega andata in scena ieri pomeriggio i due patron sono sembrati uniti verso un unico obbiettivo, e il tutto si è svolto in un clima disteso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti i due presidenti sono contrari, insieme ad altri 14 club ai PlayOff e all’algoritmo. Queste le parole del presidente bianconero Agnelli: “I titoli si assegnano sul campo, altrimenti noi non lo vogliamo“. Gli fa eco il laziale Lotito: “La mia opinione non conta nulla perché in Consiglio Federale dovrò portare la linea dell’assemblea“.