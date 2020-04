L’AIA, Associazione Italiana Arbitri ha comunicato sul proprio sito ufficiale la nomina del direttore di gara Daniele Orsato di Schio come rappresentante degli arbitri in attività. Il ruolo era ricoperto sino ad oggi dall’arbitro Gianluca Rocchi di Firenze. Ecco il comunicato dell’AIA: “Marcello Nicchi, sentiti gli arbitri effettivi appartenenti al ruolo C.A.N. A, ha nominato Daniele Orsato, della sezione di Schio, rappresentante degli arbitri in attività”.