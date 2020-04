AIA, Nicchi: “Se si riprenderà ci vorranno garanzie. Arbitri a rischio più dei giocatori”

Il presidente dell’ AIA (Associazione Italiana Arbitri), Marcello Nicchi ha parlato della possibilità di riprendere il campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 2 nella trasmissione “La Domenica Sportiva”: “Sento parlare di tutto e di più, come se il campionato iniziasse domani, e non ho sentito proposte serie a tutela degli arbitri, motore determinante per la ripartenza. Lasciatemi esprimere la mia vicinanza ai familiari delle tante vittime che ci sono state, e anche quelle della mia associazione, una decina, nelle sezioni del Nord. Siamo rispettosi, in attesa delle decisioni del Governo: gli arbitri lavorano atleticamente indoor con gli strumenti a disposizione. Prima di passare alla fase due o tre, bisognerà preoccuparsi. Gli arbitri, senza protezione, sono i più a rischio: le società si spostano con i mezzi del club, in gruppo, su vetture sanificate. Gli arbitri si muovono da soli, frequentano aeroporti e stazioni ferroviarie. Va ponderato bene tutto: non è pensabile di mandare gli arbitri allo sbaraglio se non ci sono le condizioni per una ripartenza. La prossima credo che sarà una settimana determinante per capire di più: se ripartiamo vorrò sapere quali campionati ripartono, e a che condizioni. Una cosa è mettere in sicurezza impianti di Serie A, altra quelli dei dilettanti. Lavoriamo per essere pronti, ma come non lo sappiamo. Ci sarà il VAR o no? Le trasferte saranno più lunghe o più corte? Ripartire è auspicabile, ma bisogna farlo tutti con lo stesso obiettivo“.