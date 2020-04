AIAC, Ulivieri: “Da tutelare soprattutto gli staff delle squadre di Serie A e non solo””

Il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio, Renzo Ulivieri ha parlato della situazione Coronavirus relativamente al mondo del calcio. Queste le sue parole ai microfoni di Sportitalia:

La battuta di Rezza di ieri

“Le sue parole le prenderei come una battuta uscita male. C’è la volontà di ripartire, se ci sono le condizioni. Ma questo non spetta a noi dirlo. condizioni devono essere di massima sicurezza e per tutti, su questo non si scherza. Vogliamo terminare il campionato, prolungando anche la stagione. Difficile comunque fare previsioni, la situazione è in continua evoluzione“.

Taglio stipendi?

“Ci sono alcune cose da valutare e da distinguere. In Serie A gli stipendi sono alti ma poi ci sono anche gli staff o altre persone che lavorano nelle giovanili e in questo modo si guadagnano da vivere. Queste persone vanno tutelate, è quello che abbiamo detto come Associazione ed è quello che proveremo a fare“.

E’ d’accordo con Tommasi?

“Abbiamo interessi diversi, ci sono categorie di allenatori che sono sotto il minimo. E parlo di minimo sotto il punto di vista di lavoratori normali, noi abbiamo fasce deboli da tutelare“.

Possibile ripartenza di Serie A e B

“Con la Lega di C abbiamo fatto un percorso in comune con l’Associazione calciatori perché gli stipendi di allenatori e giocatori si equivalgono. Noi parliamo di un indirizzo da dare in questo tipo di rapporto. C’è la possibilità sì, può darsi che la A e la B ce la facciano. Abbiamo problemi di sicurezza e anche degli impianti. Ci saranno impegni economici che dovranno essere sostenute e non è detto che alcune squadre di C non ce la facciano. Mi sembra però problematico se partisse la Serie A e la B, e non la C“.