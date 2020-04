AIAC, Ulivieri: “E’ giusto tentare di portare a termine il campionato”

Il presidente dell’AIAC, Renzo Ulivieri in rappresentanza degli allenatori della Serie A ha parlato della decisione unanime di portare a termine la stagione. Queste le sue parole ai microfoni del portale TMW: “Il voto è stato unanime quello di ripartire, la nostra è una speranza e non può essere diversamente. Secondo me è giusto fare ogni tentativo per portare in fondo il campionato, per tanti motivi. Possiamo riavvicinarci alla normalità, non far sprofondare economicamente il movimento, dare svago ai tifosi a casa. E’ un dovere cercare di tornare alla normalità. Il calcio doveva seguire l’esempio di basket, rugby e pallavolo? Io dico che è l’esatto contrario. Sono basket, rugby e pallavolo a dover seguire l’esempio del calcio. Sono state decisioni affrettate, e infatti ora ci sono cause interne e malcontenti generali. La pallavolo, da quello che mi risulta, sta tornando sui suoi passi. Ci sono voci di un ripensamento. Se i lavoratori tornano in fabbrica, è giusto che il calcio provi a ripartire per rispetto dei giocatori e di chi ci lavora. Sarebbe ingiusto fermare solo il mondo dello sport. Anche l’azienda calcio ha questo dovere, dovremo vedere se ci saranno le condizioni. Sarà sempre il Governo a prendere una decisione definitiva”.