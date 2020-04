AIAC, Ulivieri: “Non possiamo dare l’idea che il nostro mondo è privilegiato”

Il presidente dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatori di Calcio), Renzo Ulivieri ha parlato della probabilità di ripresa del campionato di Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Marte: “Noi vogliamo riprendere, la volontà è quella e l’abbiamo sottolineato anche ieri nella riunione, poi tutto dipenderà anche in base a come evolverà la situazione del virus. Mi sembra evidente che non possiamo andare fuori dalla legge che ci dirà lo Stato, non possiamo dare l’idea che il nostro sia un mondo privilegiato. La ripresa sì ma in modo consentito e non contro la legge, ovviamente. Sappiamo che la ripresa con zero rischi è impossibile, vedremo la risposta degli atleti. Vogliamo ripartire ma alle giuste condizioni”.