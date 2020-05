AIC, Calcagno: “Giocare alle 16:30 è ingiusto. Speriamo non non dover litigare”

Il Vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno ha parlato nuovamente della ripresa della Serie A. Nello specifico Calcagno ha affrontato il tema legato al’orario delle gare, con la possibilità di giocare anche alle 16:30. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 2 nel “Tg Sport“: “Abbiamo ribadito alla Lega che riteniamo che non sia giusto in Italia giocare alle 16.30 con le temperature che ci saranno a breve nel nostro Paese. Speriamo che non si debba litigare, perché dobbiamo tutelare i ragazzi che sono tornati da un lungo periodo di inattività. Speriamo di trovare una soluzione comune al più presto“.