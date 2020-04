AIC, Calcagno: “Proposta della Lega sbagliata, è una provocazione”

Il vicepresidente dell’AIC, Umberto Calcagno ha commentato l’accordo tra la Lega Serie A e i club appartenenti sul taglio degli stipendi dei calciatori. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Quella della Lega non può essere una proposta anche perché formalmente non hanno potere di vincolare i soggetti che poi si siederanno al tavolo della trattativa. L’unica cosa da cogliere sta nell’ultima frase del comunicato, ovvero che non si tratta di una proposta ma di una provocazione“.

L’avvocato Grassani dice di abbassare i toni, lei cosa risponde?

“Che lo deve dire alle società per cui lavora. Non ho mai sentito una dichiarazione da parte dei calciatori che non sia stata di disponibilità. Se ci si inserisce in una trattativa per non pagare niente mi pare solo una provocazione. Il messaggio è sbagliato a priori anche perché i ragazzi meglio disposti poi pensano “ma se volevano farci giocare fino a metà marzo“.

Lei ha la sensazione che questo campionato sia già concluso?

“Ho abbandonato le sensazioni. Stiamo lavorando per farci trovare pronti nel caso in cui la pandemia ci darà la possibilità di tornare in campo“.