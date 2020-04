AIC – Lega Serie A è testa a testa. L’Assocalciatori spinge per il piano Juventus

Lo scontro tra Lega Calcio e AIC è totale. Tommasi e Calcagno, presidente e vice dell’Associazione Italiana Calciatori hanno già espresso il proprio dissenso verso l’accordo tra Lega Serie A e club sul taglio degli stipendi dei calciatori. L’accordo infatti prevede la sospensione degli emolumenti dei giocatori per 2 mesi se si dovesse riprendere a giocare, e di 4 mesi se la stagione dovesse cessare. L’AIC dal canto suo secondo quanto riporta La Stampa, avrebbe invece espresso parere favorevole al piano Juventus. La società bianconera ha infatti già preso un accordo con i suoi calciatori, ma l’azione della Juve prevede la riduzione anziché la sospensione degli stipendi, per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Una soluzione più vantaggiosa per entrambe le parti, club e calciatori secondo Tommasi.