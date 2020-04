AIC – Serie A, altro incontro venerdì. Il taglio degli stipendi al centro dell’attenzione

Lega Serie A e AIC hanno fissato un nuovo meeting per la giornata di venerdì. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il tema di discussione sarà il taglio degli stipendi dei calciatori per i mesi in cui il calcio rimarrà fermo a causa dell’emergenza Coronavirus. La ragione del contendere tra l’Associazione Italiana Calciatori e la Lega è la sospensione degli stipendi per il mese di marzo, che verrà pagata entro il 30 maggio, ma si vorrebbe estendere questa scadenza al 30 giugno. Per quanto riguarda gli ingaggi e la riduzione degli stessi, le società proseguiranno sulla line tracciata dalla Juventus, ma lo faranno nei modi e nei tempi stabiliti dai loro dirigenti.