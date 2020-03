AIC, Tommasi: “Giocare a Ferragosto? Sarebbe già una cosa positiva”

Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi ha parlato della possibilità per la Serie A di tornare in campo, quando l’emergenza COVID-19 sarà giunta al termine. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Rai 1 nella trasmissione “Radio Anch’io lo sport”: “Giocare a Ferragosto? Sarebbe una cosa positiva. Tutti noi vorremmo tornare a giocare perché vorrebbe dire che la situazione è migliorata. Poi ci sono i dettagli tecnici. Questione dei contratti e scadenze. Questo andrebbe ad incidere sulla stagione successiva. Se si giocasse molto avanti bisogna programmare molte cose. Ad oggi non ci si può muovere dal proprio comune, quindi è difficile fare previsioni ora. Mi auguro che si possa arrivare a tornare ad allenarsi. Almeno quello perché vorrebbe dire che l’Italia ha risolto o sta risolvendo questo momento”.