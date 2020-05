Il presidente dell’AIC, Damiano Tommasi che in questi giorni ha espresso più volte il proprio disappunto sulle questioni legate alla ripresa della Serie A. Oggi sul suo profilo Twitter, l’ex calciatore della Roma ha scritto una frase poetica sulla ripresa del campionato, prendendo spunto dai versi della poesia di Giuseppe Ungaretti “Soldati”. Ecco il post di Tommasi: “Si sta come a maggio, in Italia, la serie A”.