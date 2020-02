Allarme Coronavirus, Serie A, pres. del consiglio Conte: “Valutiamo il rinvio della 26° giornata”

Ospite della trasmissione Non è l’Arena a cura di Massimo Giletti, su La 7 il presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, nella serata di ieri ha parlato dell’emergenza Coronavirus in merito al possibile rinvio della 26° giornata del campionato di Serie A. Queste le sue parole: “Non credo che in una sola settimana potremo rallentare il contagio tanto da permetterci di riprendere le manifestazioni sportive. Per il prossimo turno valuteremo un rinvio di tutti i match. Monitoreremo costantemente la situazione del contagio del virus, grazie al lavoro di tecnici ed esperti, e poi valuteremo“.