Arbitri: Fourneau e Sacchi in Can A, Rocchi dismesso per limiti d’età

Francesco Fourneau della sezione di Roma e Juan Luca Sacchi di Macerata faranno parte, dalla prossima stagione, della Can A che avrà sempre come responsabile Nicola Rizzoli, affiancato da Gabriele Gava, Antonio Giannoccaro e Andrea Stefani. Dismesso, invece, Stefano Rocchi per limiti di età. E’ quanto annunciato dall’Aia dopo la riunione del Comitato nazionale sulla “formazione dei ruoli arbitrali nazionali Can A, Can B e Can C per la stagione sportiva 2020/2021”. In tutto saranno a disposizione di Rizzoli 22 fischietti, oltre a quattro effettivi Var Pro (Banti, Di Paolo, Mazzoleni e Nasca). Designatore per la serie B resta Emidio Morganti, vengono promossi dalla C Matteo Gariglio di Pinerolo, Matteo Marchetti di Ostia, Francesco Meraviglia di Pistoia, Daniele Paterna di Teramo e Alberto Santoro di Messina. Dismessi per “motivate valutazioni tecniche” Niccolò Baroni e Daniele Minelli.