Arbitri, Rizzoli: “Attendiamo disposizioni. Gli arbitri rischiano per trasferte e spostamenti”

Il designatore degli arbitri di Serie A, Nicola Rizzoli ha parlato della possibilità di ripresa del campionato. Rizzoli ha parlato anche della posizione dei direttori di gara in merito. Queste le sue parole ai microfoni di Rai 2 nella trasmissione “Domenica Sportiva“: “Se il Governo ha valutato i protocolli federali come da integrare, vuol dire che la situazione è da prendere con cautela: avranno valutato tutti i rischi del caso. Penso che il presidente federale e la Lega stiano facendo bene tutto ciò che serve per riprendere in assoluta sicurezza, è l’obiettivo comune. Noi aspettiamo di sapere regole, disposizioni e date disponibili: stiamo preparando vari programmi a seconda di quelle che saranno”.

Data della ripresa degli allenamenti

“Sarà una data utile anche per noi? Lo è per far tornare gli arbitri pronti quando, successivamente, ci sarà da ricominciare. La questione dei raduni è aperta, c’è condivisione con Nicchi e ho la fortuna di partecipare a confronti con tutti i più importanti responsabili arbitrali d’Europa, con la UEFA, così da avere una strategia d’approccio uniforme”.