Notizie Fiorentina – Con Italiano arriva anche Sensi? Il piano della Viola

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Italiano sarà ufficializzato a giorni e si starebbe lavorando per portare Stefano Sensi a Firenze. Il classe '95 gode di una grande esperienza ma questa potrebbe non bastargli per fare di lui un perno centrale del gioco dei nerazzurri. Tutti hanno un prezzo e quello di Sensi dovrebbe oscillare tra i 13 e i 15 milioni di euro. Insomma, la Fiorentina potrebbe decidere di puntare su di lui anche per aumentare il tasso qualitativo a centrocampo. All'occorrenza Sensi può essere schierato sia come mediano che come trequartista. In mezzo al campo è un jolly completo. Il suo arrivo, a titolo definitivo o in prestito, sarebbe un bel regalo di benvenuto per Vincenzo Italiano. Ma il 25enne non è l'unico ad essere finito nel mirino della Fiorentina.