Calciomercato Fiorentina – Arriva la conferma dell’agente: “Viola interessati”

La Fiorentina continua a gettare le basi per la prossima stagione nel suo ritiro di Moena. Italiano fa sudare i suoi, vuole che la squadra recepisca a memoria le sue indicazioni e non lascia nulla al caso. Il suo 433 e modo di fare calcio ha bisogno di estrema attenzione. Ma anche di calciatori adatti. Per questo motivo la società vuole aiutare il proprio tecnico ed è alla ricerca di profili interessanti. La Fiorentina cerca infatti un centrocampista centrale che detti i tempi della squadra. Pradè e Barone hanno individuato il loro obiettivo e a testimoniarlo arrivano le parole dell'agente del calciatore. Scopriamo insieme tutti i dettagli <<<