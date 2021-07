Calciomercato Fiorentina – In arrivo un nuovo regalo ad Italiano?

Si accende il calciomercato della Fiorentina. Dopo stagioni negative, la società vuole tornare a lottare per l'Europa. La scelta di puntare su Vincenzo Italiano non è casuale. Il siciliano è un tecnico giovane, ma molto ambizioso proprio come la dirigenza viola. I tifosi sperano che finalmente, la squadra torni ad essere competitiva. Serviranno, inevitabilmente, nuovi rinforzi. L'acquisto di Nico Gonzalez non basta, il direttore sportivo Daniele Pradè è al lavoro per portare a Firenze un altro attaccante. Le ultime idee provengono dal Sud America. Vediamo di chi si trattano <<<