Notizie Fiorentina – Asta in vista: il Toro non molla ma la Viola è avanti!

Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Manca soltanto l'ufficialità da parte della società toscana. L'arrivo del nuovo tecnico ha già dato una bella scossa all'interno della squadra. Adesso bisogna concentrarsi sul mercato in entrata. Non solo il pupillo dello Spezia, Pradè avrebbe già individuato il prossimo colpo da regalare a Italiano. Ma attenzione perché la Fiorentina non è l'unica squadra che avrebbe messo gli occhi sul talento brasiliano. Il Torino non lo molla di un centimetro e lo spettro dell'asta è sempre più vicino. Ecco di chi stiamo parlando.