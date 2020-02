Atalanta, Gasperini è il vincitore della “Panchina d’oro”

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, e’ il vincitore della “Panchina d’oro” per la stagione 2018-2019. L’annuncio è avvenuto nel corso di una cerimonia a Coverciano. “E’ un grande orgoglio vincere un premio così prestigioso – le parole del tecnico della Dea – Divido questo premio con il mio staff, i giocatori, il presidente Percassi e tutta Bergamo perché se abbiamo fatto una stagione straordinaria come quella dell’anno scorso è merito di tutti. Dedico il premio anche a tutti gli allenatori, perché facciamo un mestiere difficile ma siamo dei privilegiati e quando arrivano premi come questi sono grandi soddisfazioni”.

Il tecnico del Lecce, Fabio Liverani, e’ invece il vincitore della “Panchina d’argento” 2018-2019. “Per me è un onore vincere questo premio, ho iniziato da poco questo percorso però ricevere questo riconoscimento da chi fa questo mestiere da tanti anni è un orgoglio – le parole di Liverani, che nella passata stagione ha guidato il Lecce alla promozione in serie A – Questo premio per me è un punto di partenza per il futuro e lo condivido col mio staff e i miei giocatori”.