Acquisto congelato, almeno per ora, da parte del Cagliari dell’esterno atalantino Lennart Czyborra, 21 anni di Berlino, perché risultato positivo dal Covid-19 di rientro dalle vacanze a Porto Cervo. Il giocatore stava per essere trasferito al club sardo dall’Atalanta con la formula del prestito biennale in cambio di 5 milioni di euro. Nello scorso campionato mister Gian Piero Gasperini lo aveva utilizzato poco.