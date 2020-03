Atalanta, la Curva Nord diserterà la trasferta a Lecce

Lecce-Atalanta, contrariamente a quanto stabilito inizialmente, si giocherà a porte aperte e saranno ammessi anche i tifosi bergamaschi che come da ordinanza verranno sottoposti all’ingresso al termoscanner. Il balletto delle decisioni delle ultime ore ha scatenato l’ira della Curva Nord di Bergamo che tramite un comunicato sulla pagina Facebook “Sostieni la Curva” ha fatto sapere che diserterà la trasferta:

Mercoledì la trasferta di Lecce è stata aperta, venerdì sera è stato chiuso il settore ospiti, il sabato mattina è stato riaperto.

In modo irrispettoso sono stati presi in giro tutti quei tifosi che hanno preso ferie e prenotato mezzi per muoversi.

Non siamo i burattini di nessuno quindi

A LECCE NON CI SAREMO.