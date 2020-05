Atalanta, Sportiello guarito dal COVID-19

Il portiere dell’Atalanta, Marco Sportiello è guarito dal COVID-19. L’estremo difensore ex Fiorentina era risultato positivo al tampone nel mese di marzo e dopo un mese è guarito totalmente dalla malattia. A comunicarlo è l’Atalanta attraverso il proprio sito ufficiale. Ecco la nota dei bergamaschi: “Atalanta B.C. informa che il calciatore Marco Sportiello, sottoposto a due tamponi consecutivi nell’arco di 48 ore, è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, come da protocollo sanitario per gli atleti professionisti Covid+, effettuerà nei prossimi giorni tutti gli accertamenti e successivamente potrà riprendere l’attività fisica individuale“.