Balotelli, la società ha chiesto il licenziamento per giusta causa

Massimo Cellino ha dato mandato al suo legale di far partire il ricorso per la risoluzione per giusta causa destinato a Mario Balotelli. Il presidente del Brescia a metà settimana aveva inviato all’attaccante una lettera per rispondere alla richiesta di reintegro in rosa. Secondo la società, il giocatore sarebbe inadempiente in seguito ad alcune assenze immotivate agli allenamenti e all’atteggiamento negligente avuto durante il primo periodo di lavoro da svolgere in casa attraverso la piattaforma online tra marzo e aprile scorsi.