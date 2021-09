News Fiorentina – Il giocatore alza bandiera bianca / Non ci sarà!

Non si è ancora conclusa l'ultima giornata di campionato , stasera ci sarà il posticipo tra Hellas Verona e Bologna, con entrambe le squadra alla caccia dei tre punti per rilanciare le loro ambizioni. Nel frattempo nei match precedenti è successo davvero di tutto e le novità sono molto importanti .

Il calendario risulta essere molto fitto e pieno di impegni, motivo per cui le società preferirebbero avere sempre al completo le loro rose e con meno persone possibili in infermeria. Solo che alla sfortuna non si può comandare ed un giocatore ha dovuto dare forfait in vista dei prossimi incontri.