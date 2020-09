Barak: “Tra me e l’Udinese si era rotto qualcosa”

L’ex Udinese commenta il suo recente trasferimento al Verona, avversaria dell’Udinese nella prossima sfida di campionato:

“A 25 anni è giusto che io pensi di voler dimostrare la mia crescita professionale. Voglio mostrare che sono un vero professionista e che voglio aiutare anche attraverso l’esperienza e la personalità.

Ho sempre creduto nelle mie qualità e di essere il giocatore giusto per la squadra in cui sono. A Lecce volevo fare bene subito, Liverani mi ha insegnato tanto, non lo potrò dimenticare. Non meritavamo di retrocedere. A Udine la prima parte invece è stata complicata dopo aver recuperato dall’infortunio alla schiena. Avevo perso una stagione e quando sono rientrato si era rotto qualcosa tra me e la società, il percorso era finito. Comunque ringrazio l’Udinese perché mi ha portato in Italia”.

Se domani segna, esulta?

“Sì, non è mancanza di rispetto, non ci vedo niente di male”.

FONTE Gazzetta dello Sport